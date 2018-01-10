Волочкова порадовала подписчиков пикантным видео с Мальдив

Анастасия выложила в Сеть ролик, в котором она шлет своим подписчикам привет с Мальдивских островов. Звезда балета надела фантастическое розовое бикини, а глаза от палящего солнца скрыла за стильными солнцезащитными очками. Танцовщица заявила, что отдыхает в райском месте за себя и всех своих фанатов. По ее словам, вода отличная и плавать в ней – одно удовольствие. После пожеланий поклонникам любви и добра, знаменитость начала очередной заплыв.
Меньше чем за час пребывания на просторах Instagram видео просмотрели свыше 13,5 тысяч фолловеров Анастасии. Большинство пришли в восторг от розового купальника примы-балерины. Другие стали восхищаться фигурой Насти, а в особенности ее ягодицами. Хейтеры же возмутились тем, что Волочкова отдыхает на Мальдивах «вместо них». Они обвинили звезду в том, что она тратит на путешествия деньги налогоплательщиков. Однако почитатели таланта Насти (или ее фигуры) стали на защиту кумира. Они заявили, что вояжи Настя оплачивает сама, и ни у кого ничего не крадет. Отдельная группа комментаторов воздержалась от обсуждения самой балерины. Гораздо больше им понравилась чистая и прозрачная вода, в которой нежилась знаменитость.