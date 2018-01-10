Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Волочкова порадовала подписчиков пикантным видео с Мальдив

Волочкова порадовала подписчиков пикантным видео с Мальдив

Вчера, 20:43
Знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила провести новогодние каникулы за границей. Но даже тропическое солнце Мальдив не позволяет ей забыть о поклонниках и оставить их без нового видео и свежих впечатлений.

Волочкова порадовала подписчиков пикантным видео с Мальдив

 

Анастасия выложила в Сеть ролик, в котором она шлет своим подписчикам привет с Мальдивских островов. Звезда балета надела фантастическое розовое бикини, а глаза от палящего солнца скрыла за стильными солнцезащитными очками. Танцовщица заявила, что отдыхает в райском месте за себя и всех своих фанатов. По ее словам, вода отличная и плавать в ней – одно удовольствие. После пожеланий поклонникам любви и добра, знаменитость начала очередной заплыв.

Меньше чем за час пребывания на просторах Instagram видео просмотрели свыше 13,5 тысяч фолловеров Анастасии. Большинство пришли в восторг от розового купальника примы-балерины. Другие стали восхищаться фигурой Насти, а в особенности ее ягодицами. Хейтеры же возмутились тем, что Волочкова отдыхает на Мальдивах «вместо них». Они обвинили звезду в том, что она тратит на путешествия деньги налогоплательщиков. Однако почитатели таланта Насти (или ее фигуры) стали на защиту кумира. Они заявили, что вояжи Настя оплачивает сама, и ни у кого ничего не крадет. Отдельная группа комментаторов воздержалась от обсуждения самой балерины. Гораздо больше им понравилась чистая и прозрачная вода, в которой нежилась знаменитость.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Анастасия Волочкова выложила в Сеть фото без трусов
Анастасия Волочкова выложила в Сеть фото без трусов

Вчера Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимок из солнечных Мальдив, где она позирует обнаженной в маленьких трусиках, прикрывшись полупрозрачным

Волочкова показала очередную «голую» фотографию с Мальдив
Волочкова показала очередную «голую» фотографию с Мальдив

Скандальная балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам очередную «голую» фотографию. Звезда уже скучает по отдыху на островах и решила опубликовать

Анастасия Волочкова после Мальдив прибавила в весе
Анастасия Волочкова после Мальдив прибавила в весе

Известная балерина Анастасия Волочкова после отдыха на Мальдивах вернулась внешне изменившейся. На вид заметны набранные килограммы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости