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| | Беременная бразильская модель сразила поклонников милым полуголым фото

Беременная бразильская модель сразила поклонников милым полуголым фото

Вчера, 20:40
Ангел Victoria's Secret Кэндис Свейнпол отдыхает в Бразилии. Беременная модель регулярно радует поклонников новыми фото. На этот раз Кэндис показала свой округлившийся живот во всей красе.

Беременная бразильская модель сразила поклонников милым полуголым фото

 

Совсем недавно Кэндис Свейнпол рассказала общественности, что готовится стать мамой во второй раз. Перед Новым годом папарацци заметили ее со всем семейством в Бразилии и отметили изменения в фигуре модели. Менее часа назад Кэндис порадовала поклонников новым фото. На снимке девушка запечатлена на пляже в компании маленькой девочки. Модель в открытом купальнике и демонстрирует свой округлившийся живот. За непродолжительное время фотографию позитивно оценили 200 тысяч пользователей, восторженные комментарии оставили более 800 подписчиков.

Напомним, что чуть более года назад Кэндис Свейнпол произвела на свет первенца, мальчика назвали Анэку. Супруг модели – манекенщик Херманн Николи, пара вместе уже более 12 лет.
Виктория Озерова
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Беременная Кэндис Свейнпол позирует обнаженной
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Модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол сообщила о беременности
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