Александр Серов доказал свою правоту в споре о внебрачной дочери

Российский певец Александр Серов посетил программу «На самом деле» с ведущим Дмитрием Шепелевым. На этой программе обсуждали вопрос о внебрачной дочери солиста. В студию пришла предполагаемая любовница исполнителя Надежда Тиллер.

Домбровский Сергей

Эта женщина говорит, что много лет назад имела интимную связь с Александром Серовым, от которой родилась Кристин. Музыкант не помнит, чтобы он занимался любовью с Надеждой Тиллер. Кристин связывалась по телефону со студией, где разворачивались события. Девушка злится на своего предполагаемого отца, так как он не принимал участия в ее воспитании. Серов не признает дочь и называет слова Тиллер ложью. Участникам передачи предложили ответить на вопросы на детекторе лжи.Когда у Серова спросили о наличии в прошлом интимной связи с дамой, пришедшей в студию, он ответил отрицательно. Полиграф признал слова вокалиста правдивыми. Надежда Тиллер не смогла пройти тест на честность с достоинством. Она заявила, что во время романа с Серовым она больше не занималась сексом ни с кем. Полиграф указал на то, что эти слова являются неправдой. По мнению зрителей, женщина просто решила выманить деньги у артиста, поэтому и предъявляет претензии.