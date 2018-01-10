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| | Александр Серов доказал свою правоту в споре о внебрачной дочери

Александр Серов доказал свою правоту в споре о внебрачной дочери

Вчера, 20:31
Российский певец Александр Серов посетил программу «На самом деле» с ведущим Дмитрием Шепелевым. На этой программе обсуждали вопрос о внебрачной дочери солиста. В студию пришла предполагаемая любовница исполнителя Надежда Тиллер.

Александр Серов доказал свою правоту в споре о внебрачной дочери

 

Эта женщина говорит, что много лет назад имела интимную связь с Александром Серовым, от которой родилась Кристин. Музыкант не помнит, чтобы он занимался любовью с Надеждой Тиллер. Кристин связывалась по телефону со студией, где разворачивались события. Девушка злится на своего предполагаемого отца, так как он не принимал участия в ее воспитании. Серов не признает дочь и называет слова Тиллер ложью. Участникам передачи предложили ответить на вопросы на детекторе лжи.

Когда у Серова спросили о наличии в прошлом интимной связи с дамой, пришедшей в студию, он ответил отрицательно. Полиграф признал слова вокалиста правдивыми. Надежда Тиллер не смогла пройти тест на честность с достоинством. Она заявила, что во время романа с Серовым она больше не занималась сексом ни с кем. Полиграф указал на то, что эти слова являются неправдой. По мнению зрителей, женщина просто решила выманить деньги у артиста, поэтому и предъявляет претензии.
Домбровский Сергей
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