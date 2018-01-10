Анджелина Джоли удивила поклонников пожилым лицом

Голливудская звезда Анджелина Джоли поделилась с поклонниками новым фото в Instagram. Снимок не является чем-то из ряда вон выходящим и демонстрирует улыбающуюся кинодиву в бежевой кофте поверх черной футболки.

Дарья Светозарова

Прическа тоже не особенно впечатлила фанатов, кроме того, Энджи осталась верна своей излюбленной ярко-красной помаде. Некоторые из поклонников с горечью констатировали, что годы берут свое и лицу Джоли уже не достает былой свежести и упругости. Возраст актрисы, по их мнению, особенно заметен из-за того, что она некогда удалила комки Биша. Поэтому в зрелости ее лицо больше похоже на обтянутый кожей череп старухи.Однако большинство поклонников не стали вдаваться в такие детали. По их незыблемому убеждению, Энджи остается самой красивой женщиной современности. «Ошеломительная», «богиня» , «прекрасная», «восхитительная», - твердили они в унисон. Всего фото Джоли оценили почти 15 тысяч пользователей. При этом снимок пробыл в Сети меньше часа.