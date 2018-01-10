Лопырева оправдалась за "причиндалы" Чумакова

Известная российская модель Виктория Лопырева опровергла информацию о том, что она выкладывала интимные фото звезд на своем аккаунте Instagram. Ее страничка была взломана хакерами.

9 января появилась информация в СМИ, что на аккаунте известной российской модели и ведущей Виктории Лопыревой в социальной сети начали появляться интимные фотографии звезд российского шоу-бизнеса и спорта.Подписчики 34-летней телеведущей первыми увидели «обновленный» Instagram. Через несколько минут после появления скандальных фотографий, они были удалены. Звезда примерно в полночь выложила уже новый пост, в котором опровергла причастность к предыдущим фотографиям и попросила прощения за «неуместный контент».Большинство поддержали модель, поняв ее ситуацию. Некоторые были недовольны тем, что больше не увидят на ее страничке обнаженных звезд.