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| | Лопырева оправдалась за "причиндалы" Чумакова

Лопырева оправдалась за "причиндалы" Чумакова

Вчера, 19:30
Известная российская модель Виктория Лопырева опровергла информацию о том, что она выкладывала интимные фото звезд на своем аккаунте Instagram. Ее страничка была взломана хакерами.

Лопырева оправдалась за "причиндалы" Чумакова

 

9 января появилась информация в СМИ, что на аккаунте известной российской модели и ведущей Виктории Лопыревой в социальной сети начали появляться интимные фотографии звезд российского шоу-бизнеса и спорта.

Подписчики 34-летней телеведущей первыми увидели «обновленный» Instagram. Через несколько минут после появления скандальных фотографий, они были удалены. Звезда примерно в полночь выложила уже новый пост, в котором опровергла причастность к предыдущим фотографиям и попросила прощения за «неуместный контент».

Большинство поддержали модель, поняв ее ситуацию. Некоторые были недовольны тем, что больше не увидят на ее страничке обнаженных звезд.
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