Располневшая Юлия Проскурякова шокировала поклонников фигурой в купальнике

Из-за опубликованного несколько дней назад видео на певицу Юлию Проскурякову обрушилась критика со стороны поклонников. Пользователи советовали супруге Юрия Николаева не выкладывать в Сеть снимки своей неидеальной фигуры.

Несколько дней назад певица Юлия Проскурякова, являющаяся супругой Игоря Николаева, опубликовала на своем профиле в социальной сети Instagram непродолжительное видео со своего отдыха на побережье. Фигура артистки, которая заходила в океан, была видна на значительном расстоянии, но поклонники смогли рассмотреть ее и сочли сильно располневшей.

Критики утверждают, что певица абсолютно не следит за своим внешним видом, а кроме того и выбирает купальник, который только подчёркивает недостатки ее телосложения. Проскуряковой посоветовали совсем не выкладывать в Сеть фото своей располневшей фигуры или, по крайней мере, надевать закрытый купальник.На звезду из-за публикаций в Instagram обрушивается критика не в первый раз – ранее фолловеры Проскуряковой неодобрительно отозвались о фотопортрете певицы без макияжа.