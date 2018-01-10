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| | Располневшая Юлия Проскурякова шокировала поклонников фигурой в купальнике

Располневшая Юлия Проскурякова шокировала поклонников фигурой в купальнике

Вчера, 19:41
Из-за опубликованного несколько дней назад видео на певицу Юлию Проскурякову обрушилась критика со стороны поклонников. Пользователи советовали супруге Юрия Николаева не выкладывать в Сеть снимки своей неидеальной фигуры.

Располневшая Юлия Проскурякова шокировала поклонников фигурой в купальнике

 

Несколько дней назад певица Юлия Проскурякова, являющаяся супругой Игоря Николаева, опубликовала на своем профиле в социальной сети Instagram непродолжительное видео со своего отдыха на побережье. Фигура артистки, которая заходила в океан, была видна на значительном расстоянии, но поклонники смогли рассмотреть ее и сочли сильно располневшей.

 

Критики утверждают, что певица абсолютно не следит за своим внешним видом, а кроме того и выбирает купальник, который только подчёркивает недостатки ее телосложения. Проскуряковой посоветовали совсем не выкладывать в Сеть фото своей располневшей фигуры или, по крайней мере, надевать закрытый купальник.

На звезду из-за публикаций в Instagram обрушивается критика не в первый раз – ранее фолловеры Проскуряковой неодобрительно отозвались о фотопортрете певицы без макияжа.
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