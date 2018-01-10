Полуобнажённая Серябкина почувствовала себя мудрой рядом с совой

Участница музыкального коллектива SEREBRO Ольга Серябкина показала снимок с совой. По словам артистки, рядом с ней она почувствовала себя мудрой Афиной, а это понятие для неё включает «сексуальность, наполненность, разум и грацию».

Ольга Серябкина отметила, что совы – хищницы, и здесь она также видит корреляцию с женским образом. Настроение данных птиц читается по взгляду и движениям, что снова является характеристикой прекрасного пола. Поклонники отметили, что Ольга Серябкина и сама похожа на сову благодаря большим глазам, как сообщает VladTime.

Некоторые заинтересовались тем, какие линзы одела певица для снимка, а также удивились, почему девушка рассуждает про мудрость, будучи полуобнажённой. Одна поклонница заметила, что сова, судя по всему, не выражает радости от того, что сидит на руке Ольги Серябкиной. Стоит также отметить, что сначала певица называла богиней мудрости Афродиту, и только после критики подписчиков исправила текст под снимком, указав там Афину.

Ирина Летинская