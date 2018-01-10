Фитнес-тренер Алена Голоснова рассказала, как быстро восстановиться после праздников

Бывшая волейболистка, а нынче инструктор по занятию фитнесом Алена Голоснова озаботилась фигурой россиянок после праздников. Как написала сама тренер в комментарии к публикации, ее пост адресован тем девушкам и женщинам, которые слегка и даже сильно поправились за праздники.

Дарья Светозарова

Алена заявила, что ее программа тренировок поможет всем, кто хочет надеть летом бикини, но из-за проблем с фигурой кутается в парео. При этом Голоснова обещает избавить своих адепток от голодовок и походов в спортзал для изнурительных тренировок. В качестве альтернативы она предлагает желающим обрести желанные стройные формы комплекс упражнений дома под присмотром тренера. Она добавила, что травмированные девушки могут рассчитывать на тренера-реабилитолога.В программу также входит сбалансированное питание, которое быстро поможет достичь желаемого результата. В доказательство действенности этой методики Алена выложила свое фото в спортивном черно-белом купальнике. Девушка изображена со спины, но лицо повернуто в профиль. Позирует тренер возле бассейна. Снимок оценили уже более 1,1 тысячи пользователей. В комментариях фолловеры интересовались ценой курса и хвалили фотографию.