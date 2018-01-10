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| | Кристина Терехина шокировала поклонников конопатой грудью

Кристина Терехина шокировала поклонников конопатой грудью

Вчера, 18:38
Кристина Терехина недавно посетила аквапарк. Соответствующее фото появилось в личном микроблоге экс-жены бывшего участинка «Дома-2» Михаила Терехина.

Кристина Терехина шокировала поклонников конопатой грудью

 

Кристина Терехина отправилась в аквапарк. Снимок с отдыха девушки тут же появился в личном микроблоге в Instagram. На нем Кристина запечатлена на шезлонге в светлом купальнике. Одеяние открывает все «прелести», только поклонники обратили внимание не на грудь Терехиной, а на конопатость ее тела. Несмотря на такую деталь, нашлись и те, кому пришлись по вкусу обнаженные формы Кристины. Фото было размещено всего час назад, но уже набрало более 300 отметок «мне нравится».

Напомним, что Кристина Терехина является бывшей женой одного из колоритных экс-участников скандального телешоу «Дом-2». Пара развелась еще в 2007 году, но в 2015 появились слухи о восстановлении семьи из-за совместного фото в соцсетях, но они не подтвердились.
Виктория Озерова
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