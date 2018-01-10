Сексуальные трусы и "брачный" танец: Бузова разделась на видео

В микроблоге популярной певицы и ведущей Ольги Бузовой появился провокационный ролик, вследствие чего в комментариях начался настоящий взрыв комментариев. Поклонники один за одним обсуждали персону звезды «Дома-2» и мнения у них разделились. Причиной тому послужил характер публикации, ведь публика смогла увидеть трусы кумира, а не лицо.

Бузова решила снять видео в стиле «бумеранг», когда одно и то же действие повторяется несколько раз. В кадре появилась лишь часть артистки, одетой в черное нижнее белье и серую майку. При этом верхнюю часть одежды Ольга приподняла, чтобы фанаты смогли разглядеть татуировки. Выяснилось, что знаменитость сделала рисунки на своем теле, но они были ненастоящими, и внимательные пользователи сразу поняли это. Тем не менее, без критики не обошлось.

Как и происходит зачастую, Бузову упрекнули в отсутствии таланта, а ее желание демонстрировать свое белье оказалось для публики еще одним поводом для споров. Некоторые комментаторы писали, что пора уже и вовсе снимать трусы, а другие подчеркнули, что Ольга уже делала это в некоторых фотосессиях. Однако один подписчик посмеялся и назвал артистку «поющими трусами», что намекает на негативное отношение публики к выходкам знаменитости.Без защитников Бузова также не осталась, и периодически истинные и преданные фанаты писали, что их расстраивают гневные и злые обращения, ведь на самом деле ведущая в первую очередь человек, а потом уже звезда. Публика считает, что артистка многого добилась самостоятельно, и ее можно похвалить хотя бы за это, также некоторые девушки похвалили рисунки на теле кумира и посоветовали сделать настоящие тату.

Анна Лисичкина

Ранее сообщалось, что раскрыта личность тайного поклонника Ольги Бузовой, который подарил ей 3300 роз. Агент знаменитости рассказал, что воздыхателем является некий бизнесмен Михаил, который никогда не вступал в брак до этого, и певица уже согласилась на первое свидание с таким необычным поклонником. Подарок в виде оранжереи цветов был сделан общими силами представителей того самого предпринимателя и звездных агентов, и сюрприз ожидал Ольгу у нее в квартире. Подробности встречи пока не сообщались, ведь она могла так и не состояться, однако СМИ следят за новой информацией из первых уст.