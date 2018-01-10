Представитель 87-летнего Ивана Краско избил любовника его 27-летней жены Натальи

Директор и пиар-менеджер 87-летнего Ивана Краско напал на молодого любовника 27-летней Натальи Краско. В результате у пострадавшего образовались ссадины и пошла кровь.

Вещий Олег

Инцидент произошел во время съёмок передачи, главной целью которой было разоблачение Натальи Краско и её отношений с Александром, который якобы является любовником жены Ивана Краско. 87-летний актёр не явился в студию, но его директор самостоятельно стал замахиваться на молодого человека.В результате у любовника 27-летней Натальи Краско появились ссадины. После съёмок передачи он рассказал, что отношения с Натальей у них завязались ещё летом 2017 года, после чего Иван Краско узнал об этом, но не стал разводиться.