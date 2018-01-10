Видео эротичных трусов Бузовой взорвало интернет

Ольга Бузова поспешила поделиться с поклонниками очередным видео в соцсети, на котором продемонстрировала, что за время праздников не набрала ни одного лишнего килограмма. Ролик показывает, как певица демонстрирует движения танца живота, при этом обнажив эту часть тела.

Дарья Светозарова