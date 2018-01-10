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| | Видео эротичных трусов Бузовой взорвало интернет

Видео эротичных трусов Бузовой взорвало интернет

Вчера, 17:56
Ольга Бузова поспешила поделиться с поклонниками очередным видео в соцсети, на котором продемонстрировала, что за время праздников не набрала ни одного лишнего килограмма. Ролик показывает, как певица демонстрирует движения танца живота, при этом обнажив эту часть тела.

Видео эротичных трусов Бузовой взорвало интернет

 

Девушка эротично приподнимает одежду и призывно поглаживает плоский животик. В кадр также попали ноги артистки, на которых пользователи разглядели огромные татуировки. Об их происхождении тут же начали спорить. Одни фолловеры испугались, что девушка сделала постоянные татуировки, другие заявили, что тату временные, а третьи и вовсе считают, что нательные рисунки ведущая «Дома-2» нанесла с помощью хны.

Сам ролик также восприняли неоднозначно. Часть подписчиков возмутились подобным проявлением откровенности и с заметной долей сарказма порекомендовали Ольге не стеснять и в следующий раз раздеться догола. Другие же встали на защиту Бузовой. Они обвинили оппонентов в ханжестве и сказали, что Ольга на своем аккаунте имеет право выкладывать все, что ей заблагорассудится. Хейтерам же они посоветовали не посещать профиль артистки, если она им настолько несимпатична, что заставляет опускаться до оскорблений и матерщины. Всего за первые несколько минут ролик набрал 326 тысяч просмотров.
Дарья Светозарова
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