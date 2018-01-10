Бузова советует девушкам помнить о гордости

Телевизионная ведущая и певица Ольга Бузова, которая недавно представила публике новый хит Wi-Fi, давала интервью журналистам. Солистка рекомендовала девушкам помнить о своей гордости.

Домбровский Сергей

По мнению большинства поклонников, песню Wi-Fi Бузова посвятила экс-супругу футболисту Дмитрию Тарасову. В композиции речь идет о неверных мужчинах. По словам артистки, одинаковых людей не существуют, есть и порядочные. Бузова на данный момент не встретила на своем жизненном пути достойного человека, с которым он могла бы связать дальнейшую судьбу. Певица разочаровалась в мужчинах, она не ждет романтической любви и не доверяет парням. После шести лет отношений Бузова и Тарасов расстались.Ведущая очень волновалась по поводу разрыв со своим экс-мужем. Женщина с головой ушла в работу, дабы отвлечься от грустных мыслей. За 2017 год она записала много песен, выступала с концертами перед слушателями и стала популярной в качестве вокалистки, хотя многие критикуют ее за отсутствие хорошего голоса.