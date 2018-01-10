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| | Бузова советует девушкам помнить о гордости

Бузова советует девушкам помнить о гордости

Вчера, 17:46
Телевизионная ведущая и певица Ольга Бузова, которая недавно представила публике новый хит Wi-Fi, давала интервью журналистам. Солистка рекомендовала девушкам помнить о своей гордости.

Бузова советует девушкам помнить о гордости

 

По мнению большинства поклонников, песню Wi-Fi Бузова посвятила экс-супругу футболисту Дмитрию Тарасову. В композиции речь идет о неверных мужчинах. По словам артистки, одинаковых людей не существуют, есть и порядочные. Бузова на данный момент не встретила на своем жизненном пути достойного человека, с которым он могла бы связать дальнейшую судьбу. Певица разочаровалась в мужчинах, она не ждет романтической любви и не доверяет парням. После шести лет отношений Бузова и Тарасов расстались.

Ведущая очень волновалась по поводу разрыв со своим экс-мужем. Женщина с головой ушла в работу, дабы отвлечься от грустных мыслей. За 2017 год она записала много песен, выступала с концертами перед слушателями и стала популярной в качестве вокалистки, хотя многие критикуют ее за отсутствие хорошего голоса.
Домбровский Сергей
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