71-летний Рудинштейн отрицает любовную связь с экс-супругой Джигарханяна

Знаменитый продюсер Марк Рудинштейн рассказал, что именно связывает его с молодой экс-супругой Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовской. Отмечается, что намек на романтику между ними дала сама Виталина. Она выложила в соцсеть снимок, на котором стоит рядом с 71-летним деятелем искусств, и добавила к нему надпись фривольного характера.

Дарья Светозарова

Сам продюсер поспешил опровергнуть слухи о романе с 38-летней пианисткой. По его словам, они даже не дружат, что у ж говорить о любви. Снимок имел случайный характер и был сделан во время съемок программы, на которой Рудинштейн выступил с жесткой критикой в адрес Виталины. Основатель кинофестиваля «Кинотавр» пожаловался, что его просто «поймал» юрист Цымбалюк-Романовской и опубликовал кадр в соцсети.Продюсер уверен, что это было сделано с умыслом, чтобы снова раздуть скандал. Из Рудинштейна, как он сам считает, планировалось сделать новую жертву обаяния чаровницы. По словам продюсера, Виталина - «аферистка» и «мерзавка», которая чуть не свела Армена Борисовича в могилу.