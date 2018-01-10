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| | Ирина Дубцова на пляже показала соблазнительную фигуру

Ирина Дубцова на пляже показала соблазнительную фигуру

Вчера, 17:01
Российская певица Ирина Дубцова опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она запечатлена на качелях на море в синем платье и солнцезащитных очках. Солистка подписала фотографию словами: «Между небом и небом».

Ирина Дубцова на пляже показала соблазнительную фигуру

 

Дубцова поставила хештеги #хочумогуделаю и #каникулы. Публикация за один день получила почти 22 тысячи отметок «Нравится» и множество комментариев. Поклонники назвали фигуру вокалистки соблазнительной. Один из фанатов заявил, что Дубцова является прекрасной женщиной с потрясающим голосом, исполняющая удивительные композиции и участвующая в съемках замечательных клипов.

Некоторым подписчикам понравилось платье артистки, из-под которого заметна оголенная нога певицы. Один из пользователей предложил Дубцовой воспользоваться услугами мага, помогающего наладить отношения с возлюбленными.
Домбровский Сергей
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