Ани Лорак из-за откровенного платья сравнили с порнозвездой

Ани Лорак из-за откровенного платья сравнили с порнозвездойВчера, 16:45
Известная исполнительница Ани Лорак шокировала подписчиков своего аккаунта в Instagram, выложив фотографию в непривычном образе. Фолловеры не лестно
Популярная украинская исполнительница Ани Лорак презентовала в своем микроблоге Instagram тизер нового откровенного клипа на композицию «Удержи мое сердце». В
Ани Лорак, популярная украинская певица, активно выступает как в России, так и в Украине. Недавно она пела на дне рождения у отечественного олигарха Араза