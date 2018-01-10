Ани Лорак из-за откровенного платья сравнили с порнозвездой

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на сравнение с порнозвездой за откровенный наряд, в котором она предстала перед подписчиками своего Instagram-аккаунта. Все дело в платье с чрезмерно откровенным вырезом и отсутствии белья.

В своем коротком ролике певица обращается к своим фолловерам со словами благодарности по причине достижения отметки в 3,5 миллиона подписчиков. Певица заявила, что искренне рада тому, что «большая семья увеличивается».

«Просто спасибо всем, кто любит, мечтает и дышит со мной в унисон», - заявила в ролике украинская знаменитость. Подписчикам, однако, образ девушки показался чрезмерно вульгарным, в чем они поторопились ее обвинить.

Некоторые фолловеры в выражениях не стеснялись, называя певицу «фальшивкой» и сравнивали из-за откровенного наряда с порнозвездой.

Николай Офицеров