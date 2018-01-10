Группа «Каста» закопала солиста живьём в новом клипе

Ростовская рэп-группа под названием «Каста» выпустила свой новый клип на композицию «Стоп-игра», в котором по сюжету заживо закапывают солиста. Менее чем за сутки видеоклип успели посмотреть более 100 тысяч пользователей.

Многочисленные поклонники ростовской рэп-группы отметили высокое качество видеоролика, заметив, что исполнители вложили душу и множество сил в создание данного клипа. Однако, многие фанаты заявили о том, что данная композиция не обретёт желаемой популярности.

Александр Вест

В опубликованном видеоролике дети оказываются наедине с весьма взрослыми игрушками, используя в качестве стирального порошка кокаин, делая из ценных бумаг и всяческих заверенных документов самолёты, а также сжигая наличные деньги. По ходу сюжета становится понятно, что за проступки детей отвечают их родители, а в частности – отцы. За то, что сделали их отпрыски, горе-отцов пытают, закапывают заживо, обливают бензином. В центре композиции музыканты поставили идею о том, что ради своих детей отцы могут кардинально изменить свой жизненный путь и даже бросить любимую работу.