Группа «Каста» закопала солиста живьём в новом клипе

В опубликованном видеоролике дети оказываются наедине с весьма взрослыми игрушками, используя в качестве стирального порошка кокаин, делая из ценных бумаг и всяческих заверенных документов самолёты, а также сжигая наличные деньги. По ходу сюжета становится понятно, что за проступки детей отвечают их родители, а в частности – отцы. За то, что сделали их отпрыски, горе-отцов пытают, закапывают заживо, обливают бензином. В центре композиции музыканты поставили идею о том, что ради своих детей отцы могут кардинально изменить свой жизненный путь и даже бросить любимую работу.
Группа «Каста» закопала солиста живьём в новом клипеВчера, 16:44
Популярная российская группа Каста заявила о выпуске нового альбома. Видеозапись с анонсом выхода нового альбома появилась на официальном Youtube–канале 6 мая
Группа «Каста», исполняющая рэп, представит свой новый альбом «Четырехглавый орёт» 15 мая. Это будет уже четвертая по счету работа коллектива за последние
Участники рэп-коллектива «Каста» предстали в необычных для себя образах в новом клипе на песню «Макарэна». Видеоролик с зажигательной композицией доступен для