Оголенная Ольга Бузова продемонстрировала татуировки в Instagram

Ольга Бузова в «историях» соцсети Instagram продемонстрировала на голом теле временные татуировки. Пользователи Сети посчитали, что подобный боди-арт украшает телеведущую.

Популярная певица, модель и телеведущая Ольга Бузова в «историях» своего профиля в Instagram решила показать немного своего обнаженного тела. Таким образом, знаменитость хотела продемонстрировать временные татуировки, которые были сделаны при помощи хны. На кадрах Бузова обнажила живот и ноги, показав на руках и бедрах красивые росписи и в стиле мехенди.

Светлана Славянская

Поклонники предположили, что Бузова так часто демонстрирует свое оголенное тело из-за стресса и одиночества. Многие также порекомендовали знаменитости обратиться к психологу, так как считают, что Ольга тяжело переносит свадьбу своего бывшего мужа с разлучницей.