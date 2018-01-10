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| | Оголенная Ольга Бузова продемонстрировала татуировки в Instagram

Оголенная Ольга Бузова продемонстрировала татуировки в Instagram

Вчера, 16:37
Ольга Бузова в «историях» соцсети Instagram продемонстрировала на голом теле временные татуировки. Пользователи Сети посчитали, что подобный боди-арт украшает телеведущую.

Оголенная Ольга Бузова продемонстрировала татуировки в Instagram

 

Популярная певица, модель и телеведущая Ольга Бузова в «историях» своего профиля в Instagram решила показать немного своего обнаженного тела. Таким образом, знаменитость хотела продемонстрировать временные татуировки, которые были сделаны при помощи хны. На кадрах Бузова обнажила живот и ноги, показав на руках и бедрах красивые росписи и в стиле мехенди.

Оголенная Ольга Бузова продемонстрировала татуировки в Instagram

 

Поклонники предположили, что Бузова так часто демонстрирует свое оголенное тело из-за стресса и одиночества. Многие также порекомендовали знаменитости обратиться к психологу, так как считают, что Ольга тяжело переносит свадьбу своего бывшего мужа с разлучницей.
Светлана Славянская
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