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| | "Секса вообще нет": Меньшова напугала фанатов внешним видом

"Секса вообще нет": Меньшова напугала фанатов внешним видом

Вчера, 16:45
Популярная актриса и телеведущая Юлия Меньшова в последнее время пользуется необычайной популярностью, и причиной тому послужили перемены во внешности. Поклонники считают, что звезда кардинально сменила прежний образ, однако некоторые нюансы пугают публику. Речь идет о чрезмерной худобе артистки, и теперь фанаты обеспокоены, не больна ли Юлия.

"Секса вообще нет": Меньшова напугала фанатов внешним видом

 

Накануне в микроблоге знаменитости появилось новое изображение, на котором актриса запечатлена в московском драмтеатре. В зрительном зале было достаточно светло, поэтому подписчики внимательно рассмотрели как обстановку, так и саму Меньшову. Под фотографией появилось немало комплиментов на тему новой прически, стильного костюма и необычных очков, однако некоторые пользователи заметили нечто странное, что заставило их беспокоиться.

Поклонники писали неоднократно обращения к ведущей, в содержании которого были вопросы по поводу худощавого лица. Пользователи заметили, что Меньшова весьма похудела, но такие перемены ей не к лицу, и пары килограммов звезде не хватает. Также фанаты отметили, что для выхода в общественное место Юлия абсолютно не использовала косметику, хотя ей не помешало бы подчеркнуть некоторые черты лица. Однако так считают не многие, и в основном Меньшову хвалят за минимализм и естественность, ставя ее в пример другим звездам. "Секса вообще нет...", - прокомментировал снимок один из пользователей сети.

"Секса вообще нет": Меньшова напугала фанатов внешним видом

 

Не так давно знаменитость попробовала себя в роли ведущей вместе с юмористом Максимом Галкиным на Первом канале. Зрители в основном выражают свое недовольство относительно такого звездного тандема, и советуют Меньшовой прекратить так общаться с гостями передачи. Тем не менее, соведущий артистки ответил всем ненавистникам, что они просто не привыкли к новому составу команды канала, и совсем скоро недовольство будет исчерпано. Отмечено, что на фоне происходящего у актрисы добавилось немало хейтеров, которые всюду критикуют деятельность и внешность звезды шоу-бизнеса.

"Секса вообще нет": Меньшова напугала фанатов внешним видом

 

Без внимания не остается и стремление Меньшовой всегда выглядеть превосходно, но оставаться при этом самой собой. Поклонники замечали, что в отличие от других знаменитостей их кумир отдает предпочтение публикации фотографий без ретуши, хотя другие актеры и телеведущие абсолютно не могут обойтись без фильтров. Однако совет набрать пару килограммов для Меньшовой мало значит, ведь судя по фотографиям, актриса чувствует себя замечательно и довольна собственной стройностью.
Анна Лисичкина
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