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| | Летучая встала на лыжи на курорте

Летучая встала на лыжи на курорте

Вчера, 16:40
Елена Летучая доказывает всем, что готова покорять все новые вершины, поэтому решила встать на лыжи. Прекрасным местом для этого начинания экс-ведущая «Ревизорро» выбрала один из главных сочинских курортов Роза Хутор.
 

Летучая встала на лыжи на курорте

 

Елена, по всей видимости, забралась на один из склонов и сфотографировалась на самой его вершине. Вид, как можно увидеть на снимке, открывается необыкновенный. Подписчики не упустили возможности отметить это. Также они добавили, что Летучая проявляет немалую смелость, если забирается на такую вершину.
 
Фолловеры добавили и то, что ради такой красоты можно и перебороть собственный страх. Недавно по сети также разошлись снимки полностью обнаженной Елены Летучей, которая решила оголиться для новогоднего календаря. Для этого ведущей Первого канала был выбран образ ангела.

Николай Офицеров
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