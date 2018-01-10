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| | Звезда порнофильмов Аса Акира устроила топлесс-фотосессию в метро

Звезда порнофильмов Аса Акира устроила топлесс-фотосессию в метро

Вчера, 16:38
Весьма знаменитая актриса Аса Акира, прославившаяся благодаря своим многочисленным ролям в порнофильмах, устроила топлесс-фотосессию прямо в общественном транспорте. Счастливые очевидцы в метро лицезрели бюст популярной актрисы.

Звезда порнофильмов Аса Акира устроила топлесс-фотосессию в метро

 

В поддержку флешмоба под названием No pants Subway Day (день метро без штанов), проходящем в Нью-Йорке, Аса Акира согласилась публично обнажиться, продемонстрировав свои прелести случайным незнакомцам в вагоне метро. Отметим, что пассажиры также стали участниками фотосессии, позируя рядом со знаменитой порноактрисой. Напомним, что в рамках данного флешмоба все люди, пользующиеся услугами метрополитена, должны находиться в вагонах без штанов, или юбок.

Звезда порнофильмов Аса Акира устроила топлесс-фотосессию в метро

 

Отличительной особенностью данного события является условие, при котором все люди, участвующие во флешбмобе, должны вести себя совершенно естественно, не подавая признаков того, что все люди в метрополитене раздеты ниже пояса.
Александр Вест
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