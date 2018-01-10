Звезда порнофильмов Аса Акира устроила топлесс-фотосессию в метро

Весьма знаменитая актриса Аса Акира, прославившаяся благодаря своим многочисленным ролям в порнофильмах, устроила топлесс-фотосессию прямо в общественном транспорте. Счастливые очевидцы в метро лицезрели бюст популярной актрисы.

В поддержку флешмоба под названием No pants Subway Day (день метро без штанов), проходящем в Нью-Йорке, Аса Акира согласилась публично обнажиться, продемонстрировав свои прелести случайным незнакомцам в вагоне метро. Отметим, что пассажиры также стали участниками фотосессии, позируя рядом со знаменитой порноактрисой. Напомним, что в рамках данного флешмоба все люди, пользующиеся услугами метрополитена, должны находиться в вагонах без штанов, или юбок.

Александр Вест

Отличительной особенностью данного события является условие, при котором все люди, участвующие во флешбмобе, должны вести себя совершенно естественно, не подавая признаков того, что все люди в метрополитене раздеты ниже пояса.