Тесный купальник обнажил соблазнительную грудь Виктории Бони

Инстаграм-дива порадовала своих подписчиков очередным снимком с пляжа в Дубай. Однако на этот раз поклонников поразила не только красота снимка, но и «интересная» деталь.

Валерия Голицына

Телеведущая нежилась на солнце в роскошном бикини, однако не доглядела, как купальник немного соскочил вверх, неприлично обнажив грудь Виктории. Сама же Боня под пикантным фото организовала конкурс для поклонников, на пиар их профилей в Instagram на её страничке. Вчера Виктория уже проводила аналогичный конкурс и вознаградила победителей, как и обещала.Поклонники ведущей не скрывали своего восхищения фигурой Бони. Многие заметили такую небольшую пикантную подробность фотографии и похвалили девушку за откровенность, попросив как можно чаще выкладывать такие фото.