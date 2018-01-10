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| | Алёна Водонаева показала платье, купленное в Мексике за 3 рубля

Алёна Водонаева показала платье, купленное в Мексике за 3 рубля

Вчера, 16:34
Популярная участница телепроекта «Дом-2» Алёна Водонаева порадовала своих многочисленных подписчиков очередной публикацией. В этот раз фанаты Алёны узрели платье, которое стоило Алёне всего три рубля, а купила она его в Мексике.

Алёна Водонаева показала платье, купленное в Мексике за 3 рубля

 

Водонаева призналась свои поклонникам, что платью, в котором она запечатлена на берегу моря во время отдыха на Бали, уже исполнилось целых пять лет. По словам Алёны, каждый раз, когда она собиралась избавиться от него, внутри её что-то останавливало. Однако, Водонаева заявила, что данное фото станет последним, на котором будет запечатлён этот наряд, так как она точно решила избавиться от надоевшего платья. Многие поклонники Алёны Водонаевой удивились, что платье досталось ей всего за три рубля. Отметим, что супруг Водонаевой не хочет избавляться от старого наряда, ведь по его мнению, Алёна выглядит в этом полосатом платье весьма сексуально.

 

Многочисленные поклонники Алёны в комментариях поразились стройной фигуре красавицы, которая с годами становится лишь изящнее и поинтересовались секретом её пышных, но очень утончённых форм.
Александр Вест
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