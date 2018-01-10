Обнаженная в сексуальной позе: Кардашьян поделилась секретом похудения

Известная американская обладательница соблазнительных форм Ким Кардашьян решила порадовать поклонников новой фотографией, на которой предстала в нижнем белье. Раздетая звезда шоу-бизнеса решила рассказать о своем секрете восстановления фигуры после затяжных новогодних праздников, и в качестве примера показала свои результаты.

В микроблоге модели появился снимок, на котором Кардашьян выглядит весьма подтянутой и стройной. Многие истинные фанаты отметили, что именно сейчас знаменитость выглядит максимально привлекательной и похудевшей, и таких результатов может добиться не каждая женщина. Тем не менее, не обошлось и без секретов, один из которых звезда решила обнародовать в комментарии под своим постом.Ким Кардашьян рассказала, что для нее праздники выдались весьма веселыми и длительными, ведь застолья ожидали модель на каждом шагу. От семейных посиделок модель переходила не светские вечеринки, и так по кругу, поэтому восстанавливать фигуру нужно кардинальными методами. По рассказу знаменитости, в настоящий момент ей очень помогают протеиновые коктейли, которые употребляют вместо пищи, и заказать их можно в Сети. Шоудива подчеркнула, что чувствует себя прекрасно и не переедает, а причиной всему послужило употребление именно этих напитков, ведь там находятся нужные микроэлементы и другие компоненты.

Модель убеждена, что каждая желающая иметь хорошую внешность девушка может заинтересоваться таким коктейлем, а кумир в свою очередь предоставляет ссылку для покупки. Более того, модель призналась, что сейчас можно получить скидку размером в 20%. Поклонники с восторгом оценили фотографию знаменитости, и практически во всех комментариях можно было прочесть хвалебные обращения девушек. Мужчины, как обычно, признавались в любви и отмечали, насколько красива Ким Кардашьян, являющаяся матерью двоих детей.

Анна Лисичкина

Накануне произошел небольшой скандал на фоне одной из публикаций звезды в Сети, где модель была запечатлена на вечеринке перед новогодними праздниками. Пользователей возмутил тот факт, что маленький сын Кардашьян находится в больнице с пневмонией, а мама в это время должна быть вместе с ребенком, но она гуляет на вечеринках. Ответных комментариев от модели не поступало.