Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Обнаженная в сексуальной позе: Кардашьян поделилась секретом похудения

Обнаженная в сексуальной позе: Кардашьян поделилась секретом похудения

Сегодня, 14:33
Известная американская обладательница соблазнительных форм Ким Кардашьян решила порадовать поклонников новой фотографией, на которой предстала в нижнем белье. Раздетая звезда шоу-бизнеса решила рассказать о своем секрете восстановления фигуры после затяжных новогодних праздников, и в качестве примера показала свои результаты.

Обнаженная в сексуальной позе: Кардашьян поделилась секретом похудения

 

В микроблоге модели появился снимок, на котором Кардашьян выглядит весьма подтянутой и стройной. Многие истинные фанаты отметили, что именно сейчас знаменитость выглядит максимально привлекательной и похудевшей, и таких результатов может добиться не каждая женщина. Тем не менее, не обошлось и без секретов, один из которых звезда решила обнародовать в комментарии под своим постом.

Ким Кардашьян рассказала, что для нее праздники выдались весьма веселыми и длительными, ведь застолья ожидали модель на каждом шагу. От семейных посиделок модель переходила не светские вечеринки, и так по кругу, поэтому восстанавливать фигуру нужно кардинальными методами. По рассказу знаменитости, в настоящий момент ей очень помогают протеиновые коктейли, которые употребляют вместо пищи, и заказать их можно в Сети. Шоудива подчеркнула, что чувствует себя прекрасно и не переедает, а причиной всему послужило употребление именно этих напитков, ведь там находятся нужные микроэлементы и другие компоненты.

Обнаженная в сексуальной позе: Кардашьян поделилась секретом похудения

 

Модель убеждена, что каждая желающая иметь хорошую внешность девушка может заинтересоваться таким коктейлем, а кумир в свою очередь предоставляет ссылку для покупки. Более того, модель призналась, что сейчас можно получить скидку размером в 20%. Поклонники с восторгом оценили фотографию знаменитости, и практически во всех комментариях можно было прочесть хвалебные обращения девушек. Мужчины, как обычно, признавались в любви и отмечали, насколько красива Ким Кардашьян, являющаяся матерью двоих детей.

Обнаженная в сексуальной позе: Кардашьян поделилась секретом похудения

 

Накануне произошел небольшой скандал на фоне одной из публикаций звезды в Сети, где модель была запечатлена на вечеринке перед новогодними праздниками. Пользователей возмутил тот факт, что маленький сын Кардашьян находится в больнице с пневмонией, а мама в это время должна быть вместе с ребенком, но она гуляет на вечеринках. Ответных комментариев от модели не поступало.
Анна Лисичкина
Новости по теме
Ким Кардашьян показала эротический снимок в купальнике
Ким Кардашьян показала эротический снимок в купальнике

Светская львица и звезда реалити шоу Ким Кардашьян как всегда оказалась в центре обсуждений. Все потому, что знаменитость решила в последний день лета

Ким Кардашьян обнажилась ради поклонников
Ким Кардашьян обнажилась ради поклонников

Известная телеведущая Ким Кардашьян обнажилась ради поклонников. В Instagram знаменитости появилось фото в нижнем белье.

Ким Кардашьян поразила своих подписчиков опубликованной в сети фотографией
Ким Кардашьян поразила своих подписчиков опубликованной в сети фотографией

Всеми известная американская актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян решила шокировать своих подписчиков в сети и опубликовала фото старинной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости