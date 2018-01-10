Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Ольга Серябкина стала посмешищем из-за фотошопа в Instagram

Ольга Серябкина стала посмешищем из-за фотошопа в Instagram

Сегодня, 14:16
Певица и участнице группы SEREBRO Ольга Серябкина на днях оконфузилась из-за неумелого пользования фотошопом. Поклонники назвали знаменитость «посмешищем» за новые снимки в Instagram.

Ольга Серябкина стала посмешищем из-за фотошопа в Instagram

 

Ольга Серябкина в очередной раз доказала, что не умеет пользоваться фоторедактором и фильтрами в сети Instagram. На этот раз певица снова испортила свою фотографию, неумело увеличив себе губы и сделав глаза неестественного оттенка. Следы фотошопа сразу же заметили подписчики Серябкиной.

«Со своими глазами лучше, перебор с фотошопом», «Зачем редактировать фотографии, если этого делать не умеешь?», «Переборщила с губами», «Старая стала, даже фотошоп не помог», «Что с глазами? Карие тебе больше идут», - комментировали снимок фолловеры Серябкиной.
Светлана Славянская
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