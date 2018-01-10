Ольга Серябкина стала посмешищем из-за фотошопа в Instagram

Певица и участнице группы SEREBRO Ольга Серябкина на днях оконфузилась из-за неумелого пользования фотошопом. Поклонники назвали знаменитость «посмешищем» за новые снимки в Instagram.

Светлана Славянская

Ольга Серябкина в очередной раз доказала, что не умеет пользоваться фоторедактором и фильтрами в сети Instagram. На этот раз певица снова испортила свою фотографию, неумело увеличив себе губы и сделав глаза неестественного оттенка. Следы фотошопа сразу же заметили подписчики Серябкиной.«Со своими глазами лучше, перебор с фотошопом», «Зачем редактировать фотографии, если этого делать не умеешь?», «Переборщила с губами», «Старая стала, даже фотошоп не помог», «Что с глазами? Карие тебе больше идут», - комментировали снимок фолловеры Серябкиной.