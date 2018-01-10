Бузова не желает удалять фотографии с экс-мужем Тарасовым

Телевизионная ведущая шоу «Дом-2» и начинающая певица Ольга Бузова не хочет полностью стирать из памяти экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова. Солистка решила сохранить в социальных сетях совместные снимки со спортсменом.

Домбровский Сергей

По словам Бузовой, когда с человеком живешь шесть лет, нельзя его просто вычеркнуть из своей жизни. В отношениях ведущей с футболистом были хорошие и плохие моменты, как и в любой семье. Бузова не собирается зацикливаться на горе, вокалистка полна решимости изменить свою судьбу. 2017 год стал для солистки чрезвычайно напряженным. Она получила популярность не только в качестве звезды передачи «Дом-2», но и в роли исполнительницы музыкальных композиций. Певица снималась в роликах, выступала на сцене, несмотря на критику недоброжелателей.Бузова часто вспоминает о своей любви к Тарасову. По заявлению девушки, она испытывала к экс-мужу искренние чувства, пока он не убил их постоянными изменами. Солистка не собирается удалять совместные фото из социальных сетей, хотя футболист заключил брак с моделью Анастасией Костенко. Бузова до сих пор не может найти свою вторую половинку.