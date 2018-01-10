Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Осуждённый по «делу Шурыгиной»: Я бы предпочёл никогда её не знать

Осуждённый по «делу Шурыгиной»: Я бы предпочёл никогда её не знать

Сегодня, 14:21
Юноша по имени Сергей Семёнов, осуждённый за изнасилование Шурыгиной, ставшей весьма знаменитой персоной благодаря шумихе вокруг судебного разбирательства, заметил, что предпочёл бы никогда не встречать Диану и не знать её вовсе.

Осуждённый по «делу Шурыгиной»: Я бы предпочёл никогда её не знать

 

Сергей признался, что если бы у него была возможность поменять всё в своей жизни, он бы предпочёл никогда не встречать Шурыгину и не совершать ту роковую ошибку, из-за которой он чуть не поломал себе жизнь. Освобождённый досрочно, Семёнов заметил, что больше не хочет встречать Диану в своей жизни. Также юноша добавил, что если бы у него получилось отмотать время назад, он бы гораздо лучше присмотрелся к своему окружению, которое стало одной из причин случившегося.

Семёнов также сознался, что впредь собирается быть серьёзнее и смелее, так как в данный момент тюремный срок отбывают многие парни, даже не совершавшие изнасилования. По его словам, сейчас такая тенденция, сажать в тюрьму всех без разбора.
Александр Вест
Новости по теме
Сергей Семёнов рассказал, почему после выхода из тюрьмы не злится на Диану Шурыгину
Сергей Семёнов рассказал, почему после выхода из тюрьмы не злится на Диану Шурыгину

Сергей Семёнов после выхода из тюрьмы дал первое своё интервью, в котором рассказал, что не держат зла на Диану Шурыгину и всю её семью. Общаться с окружением

Диану Шурыгину оправдали на детекторе лжи
Диану Шурыгину оправдали на детекторе лжи

Скандально известную Диану Шурыгину проверила на детекторе лжи в программе «На самом деле». Эксперты подтвердили правдивость всех слов девушки и выяснили, её

Андрей Малахов опубликовал полное интервью с Сергеем Семёновым
Андрей Малахов опубликовал полное интервью с Сергеем Семёновым

В YouTube опубликовано полное интервью, которое взял Андрей Малахов у Сергея Семёнова, обвиняемого в изнасиловании Дианы Шурыгиной. В ролике он рассказал, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости