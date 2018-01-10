Осуждённый по «делу Шурыгиной»: Я бы предпочёл никогда её не знать

Юноша по имени Сергей Семёнов, осуждённый за изнасилование Шурыгиной, ставшей весьма знаменитой персоной благодаря шумихе вокруг судебного разбирательства, заметил, что предпочёл бы никогда не встречать Диану и не знать её вовсе.

Александр Вест

Сергей признался, что если бы у него была возможность поменять всё в своей жизни, он бы предпочёл никогда не встречать Шурыгину и не совершать ту роковую ошибку, из-за которой он чуть не поломал себе жизнь. Освобождённый досрочно, Семёнов заметил, что больше не хочет встречать Диану в своей жизни. Также юноша добавил, что если бы у него получилось отмотать время назад, он бы гораздо лучше присмотрелся к своему окружению, которое стало одной из причин случившегося.Семёнов также сознался, что впредь собирается быть серьёзнее и смелее, так как в данный момент тюремный срок отбывают многие парни, даже не совершавшие изнасилования. По его словам, сейчас такая тенденция, сажать в тюрьму всех без разбора.