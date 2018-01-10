Евгений Петросян прокомментировал смерть Михаила Державина

Российский юморист Евгений Петросян ответил на вопросы журналистов относительно смерти актера Михаила Державина, который скончался 10 января 2018 года после продолжительной болезни.

Домбровский Сергей

По словам Петросяна, ушел из жизни человек, которому Господь дал огромный талант. Державин мог не только качественно работать на съемочной площадке во время создания фильмов или выходя на сцену Московского театра сатиры, он был способен рассмешить публику. По мнению Петросяна, Бог наделяет чувством юмора исключительно талантливого человека, затем эта личность передает радость другим людям. Когда уходит из жизни актер такого масштаба, как Державин, не хочется верить в этот факт. По заявлению юмориста, память о данном артисте останется на долгие годы в умах поклонников.Петросян верит в то, что Державина не забудут зрители. Они всегда с удовольствием просмотрят картины с его участием и вспомнят добрым словом этого человека. Информацию о смерти Державина начал распространять Московский театр сатиры, где он работал. Сведения подтвердила супруга артиста певица Роксана Бабаян.