Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо снялась в эротической фотосессии

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо снялась в эротической фотосессии

Сегодня, 13:34
Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо и популярная модель Рокси Хорнер поразила поклонников новой эротической фотосессией. Модель не постеснялась обнажиться и показать свое идеальное тело.

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо снялась в эротической фотосессии

 

26-летняя британская модель Рокси Хорнер снялась в одной из самых ярких рекламных кампаний австралийского бренда Lingerie. Девушка позировала в эротической фотосессии в нижнем белье. Хорнер продемонстрировала на своем теле все 12 новых моделей нижнего белья. На откровенных фотографиях бывшая девушка Леонардо Ди Каприо в красном нижнем белье лежит на постели и ест клубнику, на других кадрах модель уже предстала в образе женщины-вамп.

Однако, несмотря на завидную фигуру и светящийся цвет лица сама Рокси Хорнер не считает себя идеальной и очень критически относится к своей внешности. Напомним, что девушка начала модельную карьеру в возрасте 13 лет.
Светлана Славянская
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