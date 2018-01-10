Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо снялась в эротической фотосессии

26-летняя британская модель Рокси Хорнер снялась в одной из самых ярких рекламных кампаний австралийского бренда Lingerie. Девушка позировала в эротической фотосессии в нижнем белье. Хорнер продемонстрировала на своем теле все 12 новых моделей нижнего белья. На откровенных фотографиях бывшая девушка Леонардо Ди Каприо в красном нижнем белье лежит на постели и ест клубнику, на других кадрах модель уже предстала в образе женщины-вамп.
Однако, несмотря на завидную фигуру и светящийся цвет лица сама Рокси Хорнер не считает себя идеальной и очень критически относится к своей внешности. Напомним, что девушка начала модельную карьеру в возрасте 13 лет.