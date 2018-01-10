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Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В ФСБ опровергли сотрудничество с женой Аршавина

В ФСБ опровергли сотрудничество с женой Аршавина

Сегодня, 13:35
В ФСБ заявили, что жена футболиста Андрея Аршавина Алиса не является их сотрудницей или осведомителем. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей спецслужб.

В ФСБ опровергли сотрудничество с женой Аршавина

 

В начале января супругу спортсмена принудительно ссадили с рейса, направлявшегося из Москвы в Алматы. Причиной стал дебош, который устроила Алиса. В путешествие она отправилась вместе с гувернанткой и детьми. Как сообщила стюардесса, сама Аршавина летела в бизнес-классе, а няне своих детей приобрела билет в эконом. Однако потом решила пересадить работницу на место рядом с собой. Это не единственное нарушение правил, которое допустила жена футболиста – за 200 метров до ВПП она отстегнула ремень безопасности себе и своему ребенку, что категорически запрещено. Когда бортпроводники попытались ее вразумить, она стала заявлять, что является майором ФСБ.

Алиса, в свою очередь, отрицает ссоры и хамское поведение и даже то обстоятельство, что авиалайнер подлетал в взлетно-посадочной полосе. Аршавина заявила, что ее удалили с борта авиасудна только за то, что в «бизнес-классе плохо пахло», а она решила переодеть малыша в самолете.
Дарья Светозарова
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