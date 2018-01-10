Дарья Лымарь считает свою фигуру самой идеальной

Участница «Дом-2» поделилась со своими подписчиками в блоге фотографией в купальнике, под которой написала длинный пост о собственных размышлениях на счёт идеальной фигуры.

Валерия Голицына

Девушка отметила, что она не идеальна и имеет недостатки в виде целлюлита и живота, однако считает, что стройность и худоба – это не менее некрасиво, чем большой вес. Участница одиозного проекта не церемонилась в выражениях и прошлась буквально по всем категориям девушек от спортсменок до девушек с избыточным весом. Лымарь считает, что стройных девушек стоит отправлять в отдельные резервации и заставлять их доедать и набирать вес. А вот девушек с избыточным весом стоит ограничивать в еде и приводить к нормальным женским параметрам.Подписчики Дарьи сочли такое размышления очень высокомерными. Девушка фактически назвала свою фигуру с животом и целлюлитом самой идеальной, при этом унизив людей с избыточным весом, а также стройных девушек, которые изо дня в день работают над своим телом. Поклонники были разгневаны и написали под фотографией множество неодобрительных комментариев.