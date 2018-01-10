Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Дарья Лымарь считает свою фигуру самой идеальной

Дарья Лымарь считает свою фигуру самой идеальной

Сегодня, 13:30
Участница «Дом-2» поделилась со своими подписчиками в блоге фотографией в купальнике, под которой написала длинный пост о собственных размышлениях на счёт идеальной фигуры.

Дарья Лымарь считает свою фигуру самой идеальной

 

Девушка отметила, что она не идеальна и имеет недостатки в виде целлюлита и живота, однако считает, что стройность и худоба – это не менее некрасиво, чем большой вес. Участница одиозного проекта не церемонилась в выражениях и прошлась буквально по всем категориям девушек от спортсменок до девушек с избыточным весом. Лымарь считает, что стройных девушек стоит отправлять в отдельные резервации и заставлять их доедать и набирать вес. А вот девушек с избыточным весом стоит ограничивать в еде и приводить к нормальным женским параметрам.

Подписчики Дарьи сочли такое размышления очень высокомерными. Девушка фактически назвала свою фигуру с животом и целлюлитом самой идеальной, при этом унизив людей с избыточным весом, а также стройных девушек, которые изо дня в день работают над своим телом. Поклонники были разгневаны и написали под фотографией множество неодобрительных комментариев.
Валерия Голицына
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