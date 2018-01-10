Отсутствие вкуса: Модель Эшли Грэм вышла в свет в рыболовной сетке

Американская «plus-size» модель Эшли Грэм посетила светское мероприятие в странном наряде, который раскритиковала публика. Обычно девушка предстает перед зрителями в купальниках, но на вечеринку полуобнаженной не придешь.

Домбровский Сергей

Эшли Грэм появилась в обществе в белом топе, по внешнему виду он напоминает рыболовную сетку. Под ним заметен черный бюстгальтер. Дополняет образ темные брюки из бархата. По словам модельеров, данный материал показывает все изъяны фигуры, поэтому его могут позволить себе только дамы с изящной фигурой. Для крупной Эшли Грэм этот наряд не подходит. На плечи дама накинула черную мужскую куртку. В качестве обуви девушка выбрала остроносые лодочки белого цвета.После выхода в свет в таком наряде модель раскритиковали эксперты. По мнению специалистов, Эшли Грэм обладает плохим вкусом. Женщина неоднократно появлялась на публике в странной одежде, которая только подчеркивала недостатки ее фигуры, а не скрывала их.