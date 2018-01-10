Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Отсутствие вкуса: Модель Эшли Грэм вышла в свет в рыболовной сетке

Отсутствие вкуса: Модель Эшли Грэм вышла в свет в рыболовной сетке

Сегодня, 13:30
Американская «plus-size» модель Эшли Грэм посетила светское мероприятие в странном наряде, который раскритиковала публика. Обычно девушка предстает перед зрителями в купальниках, но на вечеринку полуобнаженной не придешь.

Отсутствие вкуса: Модель Эшли Грэм вышла в свет в рыболовной сетке

 

Эшли Грэм появилась в обществе в белом топе, по внешнему виду он напоминает рыболовную сетку. Под ним заметен черный бюстгальтер. Дополняет образ темные брюки из бархата. По словам модельеров, данный материал показывает все изъяны фигуры, поэтому его могут позволить себе только дамы с изящной фигурой. Для крупной Эшли Грэм этот наряд не подходит. На плечи дама накинула черную мужскую куртку. В качестве обуви девушка выбрала остроносые лодочки белого цвета.

После выхода в свет в таком наряде модель раскритиковали эксперты. По мнению специалистов, Эшли Грэм обладает плохим вкусом. Женщина неоднократно появлялась на публике в странной одежде, которая только подчеркивала недостатки ее фигуры, а не скрывала их.
Домбровский Сергей
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