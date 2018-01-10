Беременная Крисси Тейген поразила публику «голым» платьем

На днях в Лос-Анджелесе прошло традиционное благотворительное мероприятие. На вечеринке Heaven Gala беременная Крисси Тейген появилась в «пернатом» полупрозрачном платье и восхитила публику нежным образом.

Виктория Озерова

На Heaven Gala модель Крисси Тейген пришла вместе со своим супругом Джоном Леджендом. Для выхода в свет Тейген выбрала кремовое платье в пол. Наряд модели был украшен большим количеством перьев, блесток и пайеток. При этом верх и рукава платья оказались полупрозрачными. Образ Крисси дополнила простыми сережками и естественным макияжем. Такой нежный образ провел фурор среди публики мероприятия. На данный момент модель находится на внушительном сроке беременности, но это не мешает ей выглядеть потрясающе.Следует отметить, что это вторая беременности Крисси Тейген. В 2016 году появилась на свет дочь модели в результате искусственного оплодотворения. О второй беременности стало известно всего два месяца назад.