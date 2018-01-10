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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Без белья «в зеркале судьбы»: Волочкова позирует голой в ванной комнате

Без белья «в зеркале судьбы»: Волочкова позирует голой в ванной комнате

Сегодня, 12:58
В адекватности балерины снова засомневались.

Без белья «в зеркале судьбы»: Волочкова позирует голой в ванной комнате

 

На странице Анастасии Волочковой появился пост-ответ ее обидчикам, в котором балерина решилась написать личное восприятие критики в свой адрес. «Дорогие мои.. Глядя в зеркало судьбы, не обманывайте сами себя.. Это выглядит, зачастую, очень нелепо... Или, обманывая.. Продолжайте изливать желчь и злобу на достигших успеха, чего многим не дано! То вы почувствуете - собственное разрушение еще не сформировавшейся личности.. И лично от меня-если я кому-то не нравлюсь-не смотрите на меня и мою страницу! Не паситесь тут! Вам же беспокойно! ..Успокойте свой ум, мысли.. Займитесь работой! Только началась неделя.. А то вы тут многие.. Но мне приятно!», - написала артистка. На фото балерина обнажена, прикрыв лишь часть тела.

Весьма откровенный и провокационный пост балерины привлек внимание, как поклонников, так и антифанатов Волочковой. Многие принялись защищать любимицу в свете ее трудолюбия и содранных до крови косточек. Однако в ответ были опубликованы комментарии тех, кто считает «жёлчь» расплатой за популярность страницы артистки. «Настя, если для вас важен рейтинг вашей страницы, то придётся терпеть всё. Но поверьте, что гадости и деферамбы Вам пишут не от зависти!», - написали пользователи сети.

Без белья «в зеркале судьбы»: Волочкова позирует голой в ванной комнате

 

Однако, невзирая на постоянную критику, Волочкова продолжает эпатировать. Последняя публикация в Instagram балерины посвящена пляжному снимку, на котором она, уже по сложившейся традиции, позирует в купальнике, едва прикрывающий ее «достоинство». Фото она подписала лаконично: «Горизонты». Фоном для снимка послужил вид на море. Однако ранее Волочкову уже критиковали за выбор купальника, который явно, по мнению антифанатов, не подходит ей. В частности, критики апеллировали к ее возрасту. Некоторые успели поинтересоваться, где же фирменный шпагат от балерины в бикини.

Без белья «в зеркале судьбы»: Волочкова позирует голой в ванной комнате

 

Раскритиковали Волочкову не только за неприличный образ, но и «странную» обувь. Так, недавно на своей странице в социальной сети артистка сообщила подписчикам о том, что у нее болят суставы в свете своей профессиональной деятельности. К подобному откровению балерина добавила снимки, на которых продемонстрировала шишки на ногах и даже окровавленные пальцы. Вот только параллельно с данными публикациями Волочкова не устает демонстрировать свои образы в обуви на большом каблуке, чего не могли не заметить ее подписчики. Это и стало поводом для дискуссии относительно того, откровенная ли до конца со своими фанатами балерина.
Дыль Лилия
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