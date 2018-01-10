Кристина Асмус выложила в Сеть откровенное фото в ванной

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус порадовала фанатов очень соблазнительным фото. Супруга Гарика Харламова выложила на своем аккаунте в Instagram снимок, на котором она запечатлена во время принятия водных процедур в ванной.

Дарья Светозарова

Текстом свой пост Кристина дополнять не стала, но этого и не потребовалось. Фанаты принялись осыпать девушку комплиментами. По их мнению, снимок в белоснежной ванне вышел восхитительным, а сама актриса напомнила им русалку. На страничку к Асмус зашла и Ольга Бузова и тоже написала хвалебный и лаконичный отзыв: «Как красиво!» Фанаты нашли новый образ девушки очень нежным и таинственным.Негативных отзывов снимок не получил. Некоторые, однако, стали обращать внимание не на Кристину, а на то, из чего сделана ванна. Им показалось, что такая емкость недолго сохраняет воду теплой и выразили опасение, что знаменитость простудится. Их оппоненты ответили, что искусство требует жертв, а Кристине кто-подливает горячую воду и даже трет спинку.Фото оценили лайками более 45,5 тысяч подписчиков звезды. Почти сто из них оставили комментарии.