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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Экс-супруга Джигарханяна рассказала об угрозе жизни

Экс-супруга Джигарханяна рассказала об угрозе жизни

Сегодня, 13:35
Виталина Цымбалюк-Романовская, являющаяся экс-супругой выдающегося отечественного актёра Армена Джигарханяна, заявила о том, что в её адрес поступили угрозы от неизвестных злоумышленников, которые потребовали отказа от московских квартир.

Экс-супруга Джигарханяна рассказала об угрозе жизни

 

Адвокат Цымбалюк-Романовской рассказал о том, что в данный момент он занимается подготовкой ряда судебных исков, составленных от имени Виталины. Также адвокат Виталины занимается подготовкой официального заявления, которое будет направлено в правоохранительные органы относительно угрозы жизни её клиентки. По словам адвоката, в адрес Виталины стали поступать многочисленные угрозы расправы, которая, по словам неизвестных злоумышленников, будет произведена с Виталиной в том случае, если она не откажется от нескольких квартир, которыми владеет Цымбалюк-Романовская.

Напомним, после шумихи вокруг развода с Арменом Джигарханяном, которая вызвала общественный резонанс, Виталина стала довольно популярной личностью, за которой следят не только её новоявленные поклонники, но и журналисты.
Александр Вест
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