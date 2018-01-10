Экс-супруга Джигарханяна рассказала об угрозе жизни

Виталина Цымбалюк-Романовская, являющаяся экс-супругой выдающегося отечественного актёра Армена Джигарханяна, заявила о том, что в её адрес поступили угрозы от неизвестных злоумышленников, которые потребовали отказа от московских квартир.

Александр Вест

Адвокат Цымбалюк-Романовской рассказал о том, что в данный момент он занимается подготовкой ряда судебных исков, составленных от имени Виталины. Также адвокат Виталины занимается подготовкой официального заявления, которое будет направлено в правоохранительные органы относительно угрозы жизни её клиентки. По словам адвоката, в адрес Виталины стали поступать многочисленные угрозы расправы, которая, по словам неизвестных злоумышленников, будет произведена с Виталиной в том случае, если она не откажется от нескольких квартир, которыми владеет Цымбалюк-Романовская.Напомним, после шумихи вокруг развода с Арменом Джигарханяном, которая вызвала общественный резонанс, Виталина стала довольно популярной личностью, за которой следят не только её новоявленные поклонники, но и журналисты.