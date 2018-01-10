Ольга Серябкина заинтриговала фанатов откровенными снимками

Солистка популярной поп-группы SEREBRO Ольга Серябкина порадовала своих многочисленных поклонников, обнародовав снимки с каникул на Бали. Помимо потрясающих видов природы, фанаты красавицы оценили сексуальные фотографии Ольги.

В официальном Instagram-аккаунте Ольги Серябкиной появились первые снимки с её зимних каникул, которые девушка предпочла провести на Бали. В комментариях к фото Ольга заметила, что заслужила отдых, так как в течение всего прошедшего года она была хорошей девочкой. Помимо потрясающих фотографий заката на фоне бескрайнего моря, поклонники оценили и снимки, на которых изображена сама Серябкина в довольно открытом купальнике тёмно-оранжевого цвета.

Александр Вест

В комментариях к фотографиям тут же появились многочисленные комплименты, которые фанаты певицы посвящали черноволосой красавице. Отдельно фанаты Серябкиной отметили стройную фигуру певицы и поинтересовались секретами поддержания такой формы на постоянной основе.