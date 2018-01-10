Натали стала гостей программы «Доброе утро, малыши!»

Российская певица Натали побывала в гостях у Хрюши, который ведет программу «Доброе утро, малыши!».

На детской программе известная представительница российского шоу-бизнеса рассказала о своих детях, о том, как она встретила Новый год и какие в их семье традиции.Как оказалось, праздник Нового года Натали встретила вместе со своими детьми. О своих сыновьях исполнительница тоже рассказала кое-что интересное. Например, ее мальчики довольно активные, и когда перед праздниками была фотосессия всей семьей, маме сложно было их удержать и собрать вместе для хорошего фото. Дети просили у Деда Мороза не обычных подарков, а какие-то новые черты характера, такие как: смелость, выносливость, уверенность.Довольно неожиданным оказалось то, что в доме Натали на Новый год стояла сосна вместо елки. Певица уверила, что ставить сосну в этот праздник это семейная традиция, которую она запомнила еще с детства.В конце программы Натали порадовала детей своей песней «Как сладко быть мамой».