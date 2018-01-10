Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Натали стала гостей программы «Доброе утро, малыши!»

Натали стала гостей программы «Доброе утро, малыши!»

Сегодня, 13:00
Российская певица Натали побывала в гостях у Хрюши, который ведет программу «Доброе утро, малыши!».

Натали стала гостей программы «Доброе утро, малыши!»

 

На детской программе известная представительница российского шоу-бизнеса рассказала о своих детях, о том, как она встретила Новый год и какие в их семье традиции.

Как оказалось, праздник Нового года Натали встретила вместе со своими детьми. О своих сыновьях исполнительница тоже рассказала кое-что интересное. Например, ее мальчики довольно активные, и когда перед праздниками была фотосессия всей семьей, маме сложно было их удержать и собрать вместе для хорошего фото. Дети просили у Деда Мороза не обычных подарков, а какие-то новые черты характера, такие как: смелость, выносливость, уверенность.

Довольно неожиданным оказалось то, что в доме Натали на Новый год стояла сосна вместо елки. Певица уверила, что ставить сосну в этот праздник это семейная традиция, которую она запомнила еще с детства.

В конце программы Натали порадовала детей своей песней «Как сладко быть мамой».
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