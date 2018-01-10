Актриса Джессика Честейн установила рекорд по способности долго не моргать

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн посетила в Испании программу «Муравейник». На этом шоу звезда фильмов «Марсианин», «Прислуга», «Древо жизни» смогла не моргать на протяжении двух минут и одной секунды.

Домбровский Сергей

Это является абсолютным рекордом. Ранее лучший результат показала актриса Маргарет Куэли. Женщине удалось отказаться от моргания в течение одной минуты и 14 секунд. Джессика Честейн значительно превзошла этот результат. Сначала звезда просто держала глаза широко открытыми. Затем по ее лицу начали течь слезы, но дама не сдавалась, так как желала стать рекордсменкой. В микрологе Twitter Чесейн рассказала пользователям о том, насколько ей было больно, когда она пыталась держать глаза раскрытыми. После двух минут стараний силы продюсера иссякли, и он наконец-то моргнула.Джессика Честейн два раза претендовала на «Оскар», а в 2012 году получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в картине «Цель номер один». Пользователи похвалили актрису за установленный рекорд. Некоторые отметили, что никогда не смогли бы так поступить.