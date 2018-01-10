"Жирненькое личико" под капельницей: Медики выводят Бузову из запоя

Депрессия Бузовой довела ее до алкоголизма.





Пользователи Сети активно обсуждают новое фото Ольги Базовой. В Интернет попал снимок, на котором телеведущая запечатлена лежащей под капельницей. Внешний вид Бузовой взбудоражил поклонников, которые заподозрили ее в алкоголизме, и предположили, что капельницу ей поставили для очистки крови. По мнению фанатов, Бузова злоупотребляла алкоголем в период новогодних праздников, к тому же она постоянно находится в депрессивном состоянии, и таким образом заработала себе истощение, как моральное, так и физическое. Некоторые и вовсе отметили ее "жирненькое личико". Теперь телеведущей понадобилась помощь медиков, так как самостоятельно «выйти из запоя» она не может. Пользователи Сети активно обсуждают новое фото Ольги Базовой. В Интернет попал снимок, на котором телеведущая запечатлена лежащей под капельницей. Внешний вид Бузовой взбудоражил поклонников, которые заподозрили ее в алкоголизме, и предположили, что капельницу ей поставили для очистки крови. По мнению фанатов, Бузова злоупотребляла алкоголем в период новогодних праздников, к тому же она постоянно находится в депрессивном состоянии, и таким образом заработала себе истощение, как моральное, так и физическое. Некоторые и вовсе отметили ее "жирненькое личико". Теперь телеведущей понадобилась помощь медиков, так как самостоятельно «выйти из запоя» она не может.





Ольга Бузова опровергла предположения пользователей. Она сообщила, то на данный момент ее график очень плотный, в праздники прибавилось работы. Она давно начала чувствовать слабость и даже похудела. Из-за отсутствия должного отдыха организм не выдержал и телеведущая вынуждена была обратиться в больницу. Преданные поклонники пожелали певице здоровья, меньше переживать из-за прошлого, а также посоветовали выделять время на отдых. Фанаты надеятся, что недомогание Бузовой является временным и в скором времени она снова будет активно работать и появляться на светских мероприятиях. Ольга Бузова опровергла предположения пользователей. Она сообщила, то на данный момент ее график очень плотный, в праздники прибавилось работы. Она давно начала чувствовать слабость и даже похудела. Из-за отсутствия должного отдыха организм не выдержал и телеведущая вынуждена была обратиться в больницу. Преданные поклонники пожелали певице здоровья, меньше переживать из-за прошлого, а также посоветовали выделять время на отдых. Фанаты надеятся, что недомогание Бузовой является временным и в скором времени она снова будет активно работать и появляться на светских мероприятиях.





Ольга Бузова начала сольную карьеру после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. В течение 2017 года бывшая участница «Дома-2» записала несколько песен и сняла на них клипы. Также Бузова постоянно дает концерты, участвует в телепроектах и создает свою коллекцию одежды.





Несмотря на постоянную занятость, Ольга Бузова напоминает о том, что ждет своего мужчину и чувство одиночества влияет на нее крайне негативно. К тому же ее бывший супруг Дмитрий Тарасов уже успел женится на модели Анастасии Костенко. Об этом «Вице-мисс Россия 2014» сообщила в социальной сети, выложив фото из ЗАГСа. В день их свадьбы Ольга Бузова рассказала в своем Instagram, что любит читать известное произведение Федора Достоевского «Идиот», в котором рассказывается о «несчастном купце Парфене и содержанке Настасье». Пользователи прокомментировали пост, посчитав, что Бузова намекает на своего бывшего мужа и таким образом отреагировала на их стремительное развитие отношений. Несмотря на постоянную занятость, Ольга Бузова напоминает о том, что ждет своего мужчину и чувство одиночества влияет на нее крайне негативно. К тому же ее бывший супруг Дмитрий Тарасов уже успел женится на модели Анастасии Костенко. Об этом «Вице-мисс Россия 2014» сообщила в социальной сети, выложив фото из ЗАГСа. В день их свадьбы Ольга Бузова рассказала в своем Instagram, что любит читать известное произведение Федора Достоевского «Идиот», в котором рассказывается о «несчастном купце Парфене и содержанке Настасье». Пользователи прокомментировали пост, посчитав, что Бузова намекает на своего бывшего мужа и таким образом отреагировала на их стремительное развитие отношений.

Ольга Майская