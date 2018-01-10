Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | "Жирненькое личико" под капельницей: Медики выводят Бузову из запоя

"Жирненькое личико" под капельницей: Медики выводят Бузову из запоя

Сегодня, 12:22
Депрессия Бузовой довела ее до алкоголизма. 

"Жирненькое личико" под капельницей: Медики выводят Бузову из запоя

 

Пользователи Сети активно обсуждают новое фото Ольги Базовой. В Интернет попал снимок, на котором телеведущая запечатлена лежащей под капельницей. Внешний вид Бузовой взбудоражил поклонников, которые заподозрили ее в алкоголизме, и предположили, что капельницу ей поставили для очистки крови. По мнению фанатов, Бузова злоупотребляла алкоголем в период новогодних праздников, к тому же она постоянно находится в депрессивном состоянии, и таким образом заработала себе истощение, как моральное, так и физическое. Некоторые и вовсе отметили ее "жирненькое личико". Теперь телеведущей понадобилась помощь медиков, так как самостоятельно «выйти из запоя» она не может. 

"Жирненькое личико" под капельницей: Медики выводят Бузову из запоя

 

Ольга Бузова опровергла предположения пользователей. Она сообщила, то на данный момент ее график очень плотный, в праздники прибавилось работы. Она давно начала чувствовать слабость и даже похудела. Из-за отсутствия должного отдыха организм не выдержал и телеведущая вынуждена была обратиться в больницу. Преданные поклонники пожелали певице здоровья, меньше переживать из-за прошлого, а также посоветовали выделять время на отдых. Фанаты надеятся, что недомогание Бузовой является временным и в скором времени она снова будет активно работать и появляться на светских мероприятиях. 

Ольга Бузова начала сольную карьеру после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. В течение 2017 года бывшая участница «Дома-2» записала несколько песен и сняла на них клипы. Также Бузова постоянно дает концерты, участвует в телепроектах и создает свою коллекцию одежды. 

"Жирненькое личико" под капельницей: Медики выводят Бузову из запоя

 

Несмотря на постоянную занятость, Ольга Бузова напоминает о том, что ждет своего мужчину и чувство одиночества влияет на нее крайне негативно. К тому же ее бывший супруг Дмитрий Тарасов уже успел женится на модели Анастасии Костенко. Об этом «Вице-мисс Россия 2014» сообщила в социальной сети, выложив фото из ЗАГСа. В день их свадьбы Ольга Бузова рассказала в своем Instagram, что любит читать известное произведение Федора Достоевского «Идиот», в котором рассказывается о «несчастном купце Парфене и содержанке Настасье». Пользователи прокомментировали пост, посчитав, что Бузова намекает на своего бывшего мужа и таким образом отреагировала на их стремительное развитие отношений.

Ольга Майская
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