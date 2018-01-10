"Вагино-платье», голая грудь и целлюлит: Квитко предстала перед публикой "обнаженной"

Знаменитая в Сети модель Анастасия Квитко, прозванная поклонниками как «русская Кардашьян», надела «вагино-платье». Популярный наряд пришел из-за границы, и отечественные знаменитости тут же подхватили тренд, вовсю демонстрируя свои голые ноги, бедра и прочие интересные места. Фанаты молодой красавицы не оставили без внимания новые кадры из микроблога звезды.

Квитко опубликовала сразу несколько публикаций, на которых она запечатлена в достаточно откровенном наряде, только с разных ракурсов. По фото понятно, что скрывать модели нечего, поэтому ее подписчики смогли разглядеть соблазнительные формы, а также понять, что Анастасия решила отказаться от нижнего белья под новое платье. Наряд имеет приятный розовый цвет с блестками и переливами, сильно открывает бедренную часть, а ноги и вовсе не скрывает. Отдельно поклонники выделили грудь кумира, ведь платье подчеркивает массивный бюст идеально.

«Русская Кардашьян» сейчас находится в Майами, о чем можно узнать согласно содержанию геолокации, и фотосъемку провел для нее местный фотограф, по всей видимости. Квитко подобрала под «вагино-платье» аккуратные босоножки нежного оттенка, а также предстала с красивой прической, распустив и уложив свои светлые волосы. Многие фанаты принялись оставлять свои восхищенные комментарии, и уже за первые часы микроблог модели был засыпан лестными обращениями и признания от мужчин. Тем не менее, хейтерам тоже осталось место в ленте комментариев, ведь такая фигура нравится далеко не каждому ценителю красоты.Накануне Анастасия Квитко опубликовала еще один снимок с аппетитными формами, и в этот раз акцент был сделан на ягодицах. Модель подобрала необычные шорты со шнуровкой, идеально вписывающиеся в образ знаменитости, а наверх она надела кофту с длинными рукавами, но открытым передом, что в очередной раз делает акцент на груди. Фото было сделано в полуобороте, поэтому полюбоваться фанаты смогли только видом округлостей сзади, которые, к слову, демонстрируют целлюлит.

Анна Лисичкина

В Сети ходит много разговоров о личности «русской Кардашьян», ведь подобного рода фигура встречается в обществе редко. Многие не верят, что Анастасия имеет такие объемные бедра и грудь от природы, но модель отрицает факт хирургического вмешательства. Однако в сети уже появлялись старые фотографии Квитко, где выглядит она весьма обычной девушкой без огромного бюста и необъятных бедер, в отличие от теперешней внешности.