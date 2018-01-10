Участник «Дома-2» Андрей Чуев пожаловался на хейтеров

Андрей Чуев, получивший небывалую популярность благодаря своему участию в известном телевизионном реалити-шоу «Дом-2», пожаловался на чересчур злых хейтеров, которые не дают ему спокойно жить.

В данный момент Андрей Чуев вместе со своей молодой супругой Викторией отдыхают в Индии. Чуев пожаловался на то, что многие его поклонники оставляют весьма негативные отзывы по отношению к его жене, называя её некрасивой и не очень привлекательной. По его словам, он считает, что это лишь проявление зависти, а его жена обладает довольно привлекательной внешностью. Андрей заметил, что хейтерам не нужно много поводов, чтобы раскритиковать людей, которые им не нравятся, в чём и заключается их сверхспособность.

Александр Вест

Чуев заметил, что мог бы просто игнорировать подобные проявления неприязни со стороны фанатов, однако, он регулярно уделяет время, чтобы хотя бы попытаться образумить некоторых из них.