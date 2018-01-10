Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Участник «Дома-2» Андрей Чуев пожаловался на хейтеров

Участник «Дома-2» Андрей Чуев пожаловался на хейтеров

Сегодня, 12:14
Андрей Чуев, получивший небывалую популярность благодаря своему участию в известном телевизионном реалити-шоу «Дом-2», пожаловался на чересчур злых хейтеров, которые не дают ему спокойно жить.

Участник «Дома-2» Андрей Чуев пожаловался на хейтеров

 

В данный момент Андрей Чуев вместе со своей молодой супругой Викторией отдыхают в Индии. Чуев пожаловался на то, что многие его поклонники оставляют весьма негативные отзывы по отношению к его жене, называя её некрасивой и не очень привлекательной. По его словам, он считает, что это лишь проявление зависти, а его жена обладает довольно привлекательной внешностью. Андрей заметил, что хейтерам не нужно много поводов, чтобы раскритиковать людей, которые им не нравятся, в чём и заключается их сверхспособность.

 

Чуев заметил, что мог бы просто игнорировать подобные проявления неприязни со стороны фанатов, однако, он регулярно уделяет время, чтобы хотя бы попытаться образумить некоторых из них.
Александр Вест
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