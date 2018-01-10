Участник «Дома-2» Андрей Чуев пожаловался на хейтеров

В данный момент Андрей Чуев вместе со своей молодой супругой Викторией отдыхают в Индии. Чуев пожаловался на то, что многие его поклонники оставляют весьма негативные отзывы по отношению к его жене, называя её некрасивой и не очень привлекательной. По его словам, он считает, что это лишь проявление зависти, а его жена обладает довольно привлекательной внешностью. Андрей заметил, что хейтерам не нужно много поводов, чтобы раскритиковать людей, которые им не нравятся, в чём и заключается их сверхспособность.
Чуев заметил, что мог бы просто игнорировать подобные проявления неприязни со стороны фанатов, однако, он регулярно уделяет время, чтобы хотя бы попытаться образумить некоторых из них.