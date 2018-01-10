Зрители в шоке: В "Дом-2" показали, как заниматься БДСМ

На кадрах можно заметить, как трое девушек и один из участников «Дом-2» решили заняться БДСМ-играми. Своё мастерство решил показать Алексей, который связал блондинку и стал ей «управлять». Сначала молодой парень поставил девушку на колени и приступил к лёгкому «пошлёпыванию» по ягодицам. После этого он начал опускать свои руки в область половых органов, чем возбудил двух девушек, наблюдающих за процессом.
В конце короткого ролика Алексей показал девушкам, как надо заниматься сексом, чтобы получать удовольствие. Подписчики были в шоке, что уроки БДСМ покажут в «Дом-2». Многие подчеркнули, что лучше было бы вообще выгнать участников, которые устроили разврат на телестройке.
«Только не далеким умом люди могут так прикалываться! Мне всегда интересно было, а вы просите своих родных не смотреть эфиры? чтобы не позорить их?», - написал один из подписчиков, которого поддержали ещё более сотни пользователей Instagram.