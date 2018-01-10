Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Зрители в шоке: В "Дом-2" показали, как заниматься БДСМ

Зрители в шоке: В "Дом-2" показали, как заниматься БДСМ

Сегодня, 11:51
Участники ток-шоу «Дом-2» Алексей и Елена Хромина показали зрителям уроки БДСМ. Ролик был опубликован на официальном аккаунте в Instagram, а фрагмент выйдет в эфир ТНТ 12 января.

Зрители в шоке: В "Дом-2" показали, как заниматься БДСМ

 

На кадрах можно заметить, как трое девушек и один из участников «Дом-2» решили заняться БДСМ-играми. Своё мастерство решил показать Алексей, который связал блондинку и стал ей «управлять». Сначала молодой парень поставил девушку на колени и приступил к лёгкому «пошлёпыванию» по ягодицам. После этого он начал опускать свои руки в область половых органов, чем возбудил двух девушек, наблюдающих за процессом.

В конце короткого ролика Алексей показал девушкам, как надо заниматься сексом, чтобы получать удовольствие. Подписчики были в шоке, что уроки БДСМ покажут в «Дом-2». Многие подчеркнули, что лучше было бы вообще выгнать участников, которые устроили разврат на телестройке.

«Только не далеким умом люди могут так прикалываться! Мне всегда интересно было, а вы просите своих родных не смотреть эфиры? чтобы не позорить их?», - написал один из подписчиков, которого поддержали ещё более сотни пользователей Instagram.
Вещий Олег
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