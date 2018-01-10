Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | «Атлант расправил плечи»: Анастасия Волочкова насмешила фигурой в новом купальнике

«Атлант расправил плечи»: Анастасия Волочкова насмешила фигурой в новом купальнике

Сегодня, 11:47
Балерина Анастасия Волочкова продолжает публиковать большое количество снимков со своего отдыха на Мальдивах. При этом недоброжелатели не устают писать нелестные комментарии по поводу неидеальной фигуры и о массивных плечах Анастасии.

«Атлант расправил плечи»: Анастасия Волочкова насмешила фигурой в новом купальнике

 

Анастасия Волочкова на этот раз решила опубликовать снимок с красивым горизонтом, где она позирует на фоне лазурной воды в своем новом купальнике. Однако поклонники снова не оценили снимок и стали критиковать фигуру и внешность известной балерины. Многие также удивились, где Анастасия берет свои купальники, так как они друг от друга отличаются только цветом, а фасов совершенно не подходит на фигуру балерины.

«Атлант расправил плечи»: Анастасия Волочкова насмешила фигурой в новом купальнике

 

«Почему взрослая женщина надевает купальник, в котором все наружу? Сама себя уродует просто!!!», «Атлант расправил плечи», «В силикон в купальник еще подкладывает держатели, что бы на фото грудь была больше головы», «Отдельное спасибо, что сменили хоть купальник, если его так можно назвать», - комментировали фото Волочковой пользователи Сети.
Светлана Славянская
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