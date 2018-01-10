Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Анна Ардова ушла от больного раком мужа к известному актеру

Анна Ардова ушла от больного раком мужа к известному актеру

Сегодня, 11:50
Актриса Анна Ардова оставила своего супруга Александра Шаврина, страдающего онкологическим заболеванием, ради ведущего Максима Дрозда. Сведения об этом распространяют российские СМИ.

Анна Ардова ушла от больного раком мужа к известному актеру

 

Весной 2017 года Ардова и Шаврин развелись. Актер узнал об измене жены и не захотел состоять с ней в браке. Ради детей Шаврин сохранил хорошие отношения со своей экс-супругой. После расставания артист начал злоупотреблять спиртными напитками. В молодости Шаврин тоже склонялся к этой пагубной привычке, но после встречи с Ардовой его предпочтения изменились. По словам знакомых актера, он был прекрасным товарищем, готовым всегда прийти на выручку в нужную минуту.

У Шаврина диагностировали рак желудка. Сначала появилась злокачественная опухоль, затем начались метастазы. Артист мужественно боролся с недугом, он никогда не жаловался на плохое самочувствие. В конце декабря 2017 года Шаврин умер. Максим Дрозд состоял в браке три раза, по словам ведущего, он больше виноват в расставаниях, нежели его жены.
Домбровский Сергей
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