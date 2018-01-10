Анна Ардова ушла от больного раком мужа к известному актеру

Актриса Анна Ардова оставила своего супруга Александра Шаврина, страдающего онкологическим заболеванием, ради ведущего Максима Дрозда. Сведения об этом распространяют российские СМИ.

Домбровский Сергей

Весной 2017 года Ардова и Шаврин развелись. Актер узнал об измене жены и не захотел состоять с ней в браке. Ради детей Шаврин сохранил хорошие отношения со своей экс-супругой. После расставания артист начал злоупотреблять спиртными напитками. В молодости Шаврин тоже склонялся к этой пагубной привычке, но после встречи с Ардовой его предпочтения изменились. По словам знакомых актера, он был прекрасным товарищем, готовым всегда прийти на выручку в нужную минуту.У Шаврина диагностировали рак желудка. Сначала появилась злокачественная опухоль, затем начались метастазы. Артист мужественно боролся с недугом, он никогда не жаловался на плохое самочувствие. В конце декабря 2017 года Шаврин умер. Максим Дрозд состоял в браке три раза, по словам ведущего, он больше виноват в расставаниях, нежели его жены.