Знаменитости почтили память Михаила Державина теплым словом

Многие знаменитости решили почтить память великого артиста театра и кино Михаила Державина, который скончался на 82-м году жизни вследствие осложнений, связанных с тяжёлой болезнью.

Александр Вест

Известная актриса Алёна Яковлева рассказала о том, что Державин всегда являлся обладателем великолепного чувства юмора, а также был весьма открытым, отзывчивым и добрым человеком, с которым всегда было легко найти контакт. Яковлева добавила, что во время гастролей актер смешил всех юмористическими стихотворениями, которые сам и составлял. По словам Алёны, Михаил был таким человеком, вспоминая которого начинаешь непроизвольно улыбаться. Также о Михаиле Державине высказался и Валентин Гафт, который заметил, что знаменитость был обладателем весьма редкой индивидуальности. Гафт заявил, что искусство навсегда потеряло артиста редкой породы.Популярный режиссёр Карен Шахназаров, вспоминая Державина, рассказал о том, что смерть Михаила стала невосполнимой потерей для всей культуры России. Карен добавил, что в общении с Державиным актёр располагал к себе, а также обладал тончайшим чувством самоиронии.