Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Знаменитости почтили память Михаила Державина теплым словом

Знаменитости почтили память Михаила Державина теплым словом

Сегодня, 11:31
Многие знаменитости решили почтить память великого артиста театра и кино Михаила Державина, который скончался на 82-м году жизни вследствие осложнений, связанных с тяжёлой болезнью.

Знаменитости почтили память Михаила Державина теплым словом

 

Известная актриса Алёна Яковлева рассказала о том, что Державин всегда являлся обладателем великолепного чувства юмора, а также был весьма открытым, отзывчивым и добрым человеком, с которым всегда было легко найти контакт. Яковлева добавила, что во время гастролей актер смешил всех юмористическими стихотворениями, которые сам и составлял. По словам Алёны, Михаил был таким человеком, вспоминая которого начинаешь непроизвольно улыбаться. Также о Михаиле Державине высказался и Валентин Гафт, который заметил, что знаменитость был обладателем весьма редкой индивидуальности. Гафт заявил, что искусство навсегда потеряло артиста редкой породы.

Популярный режиссёр Карен Шахназаров, вспоминая Державина, рассказал о том, что смерть Михаила стала невосполнимой потерей для всей культуры России. Карен добавил, что в общении с Державиным актёр располагал к себе, а также обладал тончайшим чувством самоиронии.
Александр Вест
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