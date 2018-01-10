Друзья Тарасова высмеяли Бузову прямо на свадьбе

Хавбек московского ФК «Локомотив» Дмитрий Тарасов продолжает принимать поздравления от пользователей сети со свадьбой. Друзья и коллеги пишут спортсмену на территории социальных сетей, а некоторые из них даже умудряются послать укол в сторону его бывшей жены Ольги Бузовой.

В частности, Алексей Миранчук пишет на английском «Congrats sis. We happy». По всей видимости, сам он ничего не подразумевал под этим, однако, фанаты незамедлительно раздули из этого настоящую драму, заявив, что Миранчук отсылается к слогану «Дома-2» «Мы счастливы». Бузова, как известно, является ведущей скандального реалити. Пара Костенко и Тарасова свой союз скрепила в Кутузовском ЗАГСе.

О столь знаменательном событии пара решила рассказать на просторах социальных сетей. Судя по фотографии, торжество решили сделать достаточно скромным, ведь девушка решила не надевать классическое свадебное платье, а вышла замуж в простом белом костюме. Тарасова и вовсе обвинили в том, что он надевает один и тот же костюм на различные торжества. Свою нынешнюю жену Тарасов встретил, когда находился в браке с Ольгой Бузовой.

30 декабря 2016 года казавшаяся идеальной пара футболиста и ведущей заявила о том, что планирует развестись. Когда процедура закончилась, Костенко и Тарасов тут же начали жить вместе. Не так давно, они вдвоем отправились на Мальдивы, где Костенко получила предложение руки и сердца от Тарасова.

Николай Офицеров