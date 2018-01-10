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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Дочь Питта и Джоли Шайло сломала руку во время спортивных занятий

Дочь Питта и Джоли Шайло сломала руку во время спортивных занятий

Сегодня, 11:13
11-летняя дочка Брэда питта и Анджелины Джоли Шайло получила серьёзную травму во время спортивных упражнений. Девочка сломала руку во время упражнений на сноуборде.

Дочь Питта и Джоли Шайло сломала руку во время спортивных занятий

 

Инцидент, в котором 11-летняя Шайло получила перелом руки, произошёл ещё в декабре 2017 года. На площадке в непосредственной близости к Шайло на момент происшествия находились медицинские специалисты в составе скорой помощи, которые сумели оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке. В данный момент с Шайло всё в порядке, а перелом руки, полученный из-за неосторожного катания на сноуборде, не мешает ей восстанавливаться после травмы.

О данном происшествии информация появилась лишь в прошедшее воскресенье, когда дочь Брэда и Анджелины была замечена с повязкой на повреждённой руке. Многие фанаты звёздной пары нередко критикуют Шайло за мужские костюмы, которые она носит, из-за чего довольно трудно порой узнать в ней девочку.
Александр Вест
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