Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Малиновская показала "жаркое" видео из бани

Малиновская показала "жаркое" видео из бани

Сегодня, 11:02
Маша Малиновская опубликовала «жаркий» видеоролик, сделанный в бане. Вместе с ней можно увидеть ее сына. Также банщик рассказывает ей из чего состоит эссенция, которой будет мазаться Маша с ребенком. Малиновская шутливо говорит, что будет мазаться «вареньем».
 

Малиновская показала "жаркое" видео из бани

 

В комментариях пользователи начали расхваливать ребенка Малиновской, отмечая, что он якобы развивается не по годам. Также некоторые комментаторы добавили, что сам банщик, который попался Малиновской «весьма сексуальный мужчина».
 
Не так давно Малиновская в грубой форме решила ответить на один из комментариев в социальной сети, где рассказала о том, что все подозрения относительно ее наркотической зависимости являются фикцией. На самом деле, ее несколько заторможенное состояние обусловлено постоянным стрессом от того, что ее муж сидит в тюрьме, а мать тяжело больна.

Николай Офицеров
Новости по теме
Маша Малиновская показала сына Мирона
Маша Малиновская показала сына Мирона

Маша Малиновская, известная российская модель, всегда предпочитала скрывать информацию о личной жизни и не рассказывать о своем сыне Мироне. Однако в Instagram

Маша Малиновская рассказала о желании завести второго ребенка
Маша Малиновская рассказала о желании завести второго ребенка

Популярная российская телеведущая Маша Малиновская рассказала, когда именно собирается завести второго ребенка. Стоит отметить, что в настоящее время девушка

Маша Малиновская показала фигуру в бикини
Маша Малиновская показала фигуру в бикини

Знаменитая российская теледива Маша Малиновская опровергла слухи о болезни анорексией, показав в меру точеную фигуру в бикини.  

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости