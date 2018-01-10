Малиновская показала "жаркое" видео из бани

Маша Малиновская опубликовала «жаркий» видеоролик , сделанный в бане. Вместе с ней можно увидеть ее сына. Также банщик рассказывает ей из чего состоит эссенция, которой будет мазаться Маша с ребенком. Малиновская шутливо говорит, что будет мазаться «вареньем».

В комментариях пользователи начали расхваливать ребенка Малиновской, отмечая, что он якобы развивается не по годам. Также некоторые комментаторы добавили, что сам банщик, который попался Малиновской «весьма сексуальный мужчина».

Не так давно Малиновская в грубой форме решила ответить на один из комментариев в социальной сети, где рассказала о том, что все подозрения относительно ее наркотической зависимости являются фикцией. На самом деле, ее несколько заторможенное состояние обусловлено постоянным стрессом от того, что ее муж сидит в тюрьме, а мать тяжело больна.

Николай Офицеров