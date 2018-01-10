Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | 95-летний Стэн Ли настаивал на оральном сексе с медсёстрами

95-летний Стэн Ли настаивал на оральном сексе с медсёстрами

Сегодня, 10:32
Экс-президент Marvel Comics Стэн Ли, ответственный за создание таких известных супергероев как «Человек-Паук» и «Железный человек», обвиняется в домогательствах сексуального типа к своим сиделкам, которых он склонял к оральному сексу.

95-летний Стэн Ли настаивал на оральном сексе с медсёстрами

 

В издании The Daily Mail была обнародована информация о том, что сразу несколько сиделок, которые ухаживали за Стэном Ли, пожаловались на постоянные домогательства престарелого мужчины. По заверениям сиделок, подавших множественные жалобы, Стэн Ли позволял себе ходить полностью обнаженным в их присутствии, а также требовал от них орального секса и трогал их в неподобающих местах. В свою очередь юристы, представляющие интересы Marvel Comics, настаивают на том, что все подобные обвинения являются лишь клеветой.

Юристы Marvel заметили, что данный ход со стороны молодых сиделок может быть лишь хитрой махинацией, направленной на получение денежной компенсации, так как нынешнее состояние Стэна Ли оценивается примерно в 50 миллионов долларов.
Александр Вест
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